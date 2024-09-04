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لبنان
سلّة في حقيبة
Lebanon 24
04-09-2024
|
17:34
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تتحدث معلومات دبلوماسية عن سلّة في حقيبة الوسيط هوكشتاين، إذا عاد بعد إبرام هدنة في غزة، تتضمن خارطة لـ1701، وأسماء للرئاسة الأولى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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