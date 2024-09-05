إستجواب مديري المخابرات السابقين في دعوى الإثراء غير المشروع!

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مديري المخابرات السابقين في الجيش روبير فاضل وكميل ضاهر في دعوى الإثراء غير المشروع المقامة ضدهما بحضور وكلاء الدفاع عنهما.





وفي نهاية التحقيق، قرر حلاوي تركهما بسندات إقامة على ان يستدعيهما إلى جلسة لاحقة.

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