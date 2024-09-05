تسطير محاضر ضبط بحقّ المتعدّين على شبكة المياه في صيدا

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جالت دوريّات من أمن الدولة في الجنوب- مكتب الزهراني، في بلدة عرب الجلّ في صيدا، لإزالة التعدّيات على شبكة المياه، برفقة موظفين من مصلحة مياه صيدا.وتمّ تسطير خمسة محاضر ضبط بحقّ المتعدّين على الشبكة.