"حزب الله" شنّ هجوماً بالطائرات والصواريخ... ماذا استهدف فيه؟

أعلن "حزب الله" أنّه "ردًا على ‏‏‏‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ هجومًا مركبًا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ‏ثكنة راموت نفتالي.

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وأشار "الحزب" في بيان إلى أنّ المسيّرات والصواريخ "أصابت أهدافها بدقة".‏