29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ورشة عمل "كهربائية" في لجنة الأشغال
Lebanon 24
05-09-2024
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمعت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض و نواب.
كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
Advertisement
بعد انتهاء الجلسة، قال عطية: "جلستنا اليوم، كانت انطلاقة لورشة عمل في موضوع الكهرباء. هذا الموضوع المخزي المؤذي الذي أطاح بالمليارات من ميزانية الدولة والى الآن، كلنا فشلنا بادائه الجيد وفي خدمة المواطن"، مضيفاً: "الكيل طفح من تقاذف المسؤوليات والمناكفات في السياسة والتداخل بالصلاحيات، هذا الموضوع أدى أيضا الى إفلاس جزء كبير من مالية الدولة واخذنا على عاتقنا كلجنة اشعال وطاقة ان نفتح ورشة عمل اليوم لوضع كل المشاكل والمسؤوليات وتحديدها".
وتابع: " سنعقد جلسة الثلثاء المقبل مع المتخصصين، لكي نخرج بتوصيات عملية تنفيذية وبالتالي متابعة التوصيات اتنفيذها"، وقال: "هناك فوضى في موضوع تداخل الصلاحيات. للاسف هناك 38 مليون دولار عالقين في صرفهم، بسبب خروج ورقة من وزارة المالية الى كهرباء لبنان".
أضاف: "علينا ان نحفز لتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وما زلنا من دون كهرباء. هذا الملف هو مؤشر على مدى الاصلاح في الدولة. ونحن وضعنا هدفا أمامنا وجدول اعمال وسيحتاج الموضوع الى البت".
وأكد "أننا لن نفعل شيئا قبل ان نخرج بخلاصة وحلول تحسن من مستوى التغذية والاداء والجباية".
بدوره، قال فياض: "علينا ان نعمل يدا بيد لتحسين وضع الكهرباء. واشدد انه لدينا بعض الامور المحورية في موضوع زيادة التغذية وخطة الطوارئ تقول 1200ميغاوات يعني 12 ساعة تغذية للناس وهذا لم يحصل الى الان. وعدنا ودخلنا في نظام الميغاوات. والصعود الى 1200 ميغاوات يتطلب ادخال معملي الذوق والجية قيد العمل والتشغيل باسرع وقت ممكن ويجب على وزارة المالية ان تسهل وتعمل مع كهرباء لبنان واذا عملوا سويا فالمعمل يعمل في اكتوبر او بداية نوفمبر وعلى المستوى التشريعي فلا يجب ان يكون هناك تأخير في اقرار القانون مع العراق، لان الشروط ممتازة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
00:30 | 2024-09-05
05/09/2024 12:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
22:14 | 2024-09-04
04/09/2024 10:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
15:32 | 2024-09-04
04/09/2024 03:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
15:00 | 2024-09-04
04/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
14:26 | 2024-09-04
04/09/2024 02:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:40 | 2024-09-05
وداع مهيب لشربل حدشيتي في كفرشيما
10:33 | 2024-09-05
شيخ العقل التقى وفوداً اهلية وزواراً
10:23 | 2024-09-05
توقيع كتاب جورجيت أبو راشد في الصالون الثقافي - كازينو لبنان
10:23 | 2024-09-05
الأبيض اختتم جولته في المنية- الضنية
10:12 | 2024-09-05
باقر زاده زار تجمع العلماء المسلمين: لمواجهة مخطط لاثارة الفتن
10:05 | 2024-09-05
تهديدات غير قانونية للأهالي من إدارات المدارس!
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
05/09/2024 17:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
05/09/2024 17:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
05/09/2024 17:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24