يزبك: لبنان وطن نهائي للجميع ولا يقوم إلا بأهله بالتفاهم والتشاور

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أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة أن "المقاومة الإسلامية تثبت يوما بعد يوم حضورها وجهوزيتها في الدفاع والإسناد وملاحقة العدو، وهي ماضية في تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والإسلامية".وأردف: "هل من مبرر إنساني للسكوت والحياد أمام المجازر الوحشية بحق النساء والأطفال والشيوخ، وحرب الإبادة قتلا وتجويعا؟ الوحش لا تردعه إلا القوة".ودعا اللبنانيين جميعا إلى "أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على استقلال وسيادة الوطن، وأفضل التجارب ما وعظك، كم عانى اللبنانيون من الإعتداءات الإسرائيلية، وكم دُفع من أثمان عظيمة ومن دماء خلال عقود، وكانت اللغة يومها قوة لبنان في ضعفه، إلا أنه ثبت بالبرهان والدليل القاطع أن قوة لبنان بالثلاثية الذهبية المقاومة والجيش والشعب".وأضاف: "على اللبنانيين أن يعملوا بكل جدية ومن منطلق تبادل الثقة والإيمان، أن لبنان وطن نهائي للجميع ولا يقوم إلا بأهله بالتفاهم والتشاور والحوار، والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات، ليكون صمام أمان لحماية الدستور والسيادة".وختم يزبك متسائلاً: "أين العرب وأين المسلمون، وهل يُكتفى ببيانات الإدانة والمطالبة بوقف إطلاق النار؟ ما هو إلا ذر للرماد في العيون، أما من حر يقول لا لأميركا؟ إنها حرب أميركية بامتياز، فأين الشرف والكرامة والنخوة العربية؟". (الوكالة الوطنية)