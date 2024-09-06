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لبنان

الجيش يصدر بيانا بشأن الهبة المالية القطرية

Lebanon 24
06-09-2024 | 10:42
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "تسلمت قيادة الجيش دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني، وباشرت توزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".
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وتحدث قائد الجيش العماد جوزاف عون عن "تقديره العميق لهذه الهبة"، معتبرا أن "المبادرات المتواصلة من جانب قطر تمثل دعما حيويا للعسكريين وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها". (الوكالة الوطنية)
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