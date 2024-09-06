الجيش يصدر بيانا بشأن الهبة المالية القطرية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "تسلمت قيادة الجيش دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني، وباشرت توزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".وتحدث قائد الجيش العماد جوزاف عون عن "تقديره العميق لهذه الهبة"، معتبرا أن "المبادرات المتواصلة من جانب قطر تمثل دعما حيويا للعسكريين وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها". (الوكالة الوطنية)