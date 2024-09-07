بعد ظهر اليوم... "حزب الله" يعلن استهداف هذا الموقع الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا "عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024، التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".

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