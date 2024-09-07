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لبنان

على طريق عام العيشية- الجرمق.. انقلاب شاحنة ونجاة سائقها

Lebanon 24
07-09-2024 | 08:57
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انقلبت ظهر اليوم شاحنة متوسطة الحجم على طريق عام العيشية- الجرمق باتجاه سهل الميدنة كفررمان، عندما فقد سائقها السيطرة عليها بسبب تعطل المكابح، فانقلبت واندلعت فيها النيران، ونجا السائق بعدما اصيب بجروح طفيفة.
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وعملت فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية من منطقة جبل عامل الثانية على اخماد النيران.

 
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