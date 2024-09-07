المولوي دان استهداف الدفاع المدني في الجنوب: شهداء الواجب رووا الأرض بدمائهم

دان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في بيان، اليوم السبت، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال آلية تابعة للدفاع المدني اللبناني في بلدة فرون - جنوب لبنان.

وقال المولوي إن القصف حصل من قبل "مُسيرة مجرمة للعدو الإسرائيلي، وذلك أثناء قيام العناصر بعملية إطفاء حرائق اشتعلت في البلدة جراء الغارات، ما أسفر عن استشهاد 3 من عديد رجال الإطفاء وإصابة موظف عملاني نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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وشدّد المولوي على أنَّ هذه الجرائم التي يرفضها القانون الدولي والضمير الإنساني مُدانة ومستنكرة أشدّ الإستنكار، وختم: "شهداء الواجب الأبطال رووا أرض الجنوب بدمائهم".