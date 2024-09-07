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لبنان

صورة تنفي أكاذيب إسرائيل بشأن غارة فرون.. شاهدوها!

Lebanon 24
07-09-2024 | 15:04
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ تُظهر عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين تم استهدافهم بغارة إسرائيلية طالت آليتهم في منطقة فرون - جنوب لبنان.
 
ووفقاً للمعلومات، فإن هذه الصورة التُقطت للعناصر خلال إخمادهم حريقاً في المحلّة المذكورة قبل تعرضهم للاستهداف بنصف ساعة تقريباً.
 
وتعدّ هذه الصورة ومعها فيديو لآلية الدفاع المدني المُتضررة، دليلاً قاطعاً ينفي أكاذيب العدو الإسرائيليّ الذي زعم أن السيارة المستهدفة كانت داخل مُجمع عسكريّ لـ"حزب الله" وفي مكانٍ مُغلق أمام المدنيين، وفق ادعاءات صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة. 
 
 
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