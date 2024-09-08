"بلبلة" في المدارس الخاصة!

عُلِم أنَّ شكاوى وردت مؤخراً إلى معنيين في قطاع التعليم الخاص إثر عدم قيام مدارس عديدة بزيادة رواتب المعلمين علماً أنَّ الأقساط ازدادت.

وذكرت المعلومات أن هناك مدارس خاصة لم تُقدّم لمعلميها أي بيانات تفصيلية عن أي رواتب جديدة ما تسبب ببلبلة في أوساطهم، علماً أن هذا الأمر يجب أن يحصل مبدئياً مطلع العام الدراسيّ.