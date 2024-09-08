عطية عزى بشهداء الدفاع المدني وطالب بتطبيق القرار 1701

Advertisement

استنكر النائب سجيع عطية في بيان، "القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة عناصر من الدفاع المدني"، معزيا ذوي الشهداء. وطالب المجتمع الدولي "بتطبيق القرار 1701 بشكل صارم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية".من جهة أخرى، ناشد عطية وزير التربية عباس الحلبي "بإلغاء زيادة رسوم التسجيل في المدارس الرسمية"، مشددا على أن "هذه الزيادات تشكل عبئاً إضافياً على الأسر اللبنانية التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة".وطالب الدولة "بإنصاف منطقة عكار التي تعاني من التهميش والحرمان". وشدد على "ضرورة توفير الدعم اللازم للمنطقة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لضمان حقوق أهالي عكار وتحقيق العدالة والمساواة لهم".