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لبنان

عبدالمسيح: طلب تعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات مرفوض

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:19
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غرد النائب اديب عبدالمسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس: "طلب وزارة الصناعة تعديل المرسوم  8803  تاريخ  4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع و الكسارات مرفوض و مردود مني ومن أهالي الكوره. هل تعلم وزارة البيئة بهذا الإقتراح وما هو موقفها؟ قرار مجلس شورى الدولة الأخير يمنع كل الأذونات المؤقتة للحفر و بالتالي كل إمضاء على إذن و رخصة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتحديدا الجزائية مهما طال الزمن و إسألوا حاكم مصرف لبنان. كما أرفض أي محاولة من نواب لتعديل هذا المرسوم و أطالبهم بسحبه من أمانة مجلس النواب فورا".
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