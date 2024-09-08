عبدالمسيح: طلب تعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات مرفوض

غرد النائب اديب عبدالمسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس: "طلب وزارة الصناعة تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع و الكسارات مرفوض و مردود مني ومن أهالي الكوره. هل تعلم وزارة البيئة بهذا الإقتراح وما هو موقفها؟ قرار مجلس شورى الدولة الأخير يمنع كل الأذونات المؤقتة للحفر و بالتالي كل إمضاء على إذن و رخصة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتحديدا الجزائية مهما طال الزمن و إسألوا حاكم مصرف لبنان. كما أرفض أي محاولة من نواب لتعديل هذا المرسوم و أطالبهم بسحبه من أمانة مجلس النواب فورا".

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