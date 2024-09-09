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لبنان

"موظفو شركة الترابة": سنشارك في الوقفة الاحتجاجية اليوم

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:25
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أعلن "عمّال وموظفو شركة الترابة الوطنية" انه "في إطار الوقفة الاحتجاجية التي ستقام اليوم ويشارك فيها نواب منطقتنا الكورة واتحاد بلدياتنا،  وبعد الاطلاع على بيان اتحاد بلديات الكورة، يهمّنا أن نوضح للمشاركين ولمجتمعنا الشمالي عموما والكوراني خصوصا، أننا نتشارك معهم الأهداف نفسها لجهة الرفض التامّ للمهل الإدارية، نحن نطالب بالاستحصال على التراخيص القانونية للعمل في مقالعنا استنادا الى القوانين النافذة والمفروضة من وزارتَي الصناعة والبيئة وتحت الرقابة الملائمة لعمليتنا الصناعية". 
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وختموا: "سنشارك في الوقفة الاحتجاجيّة كوننا جزءا لا يتجزأ من أهلنا في الكورة ومن نسيج المجتمع المدني".
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