حملة تنظيف نهر البردوني بمشاركة جمعيات واندية زحلية

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نظمت "حركة شباب الشرق" نشاطا بيئيا برعاية رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، تجلى بتنظيف مجرى نهر البردوني من مدخل زحلة وحتى مقاهي البردوني ، بمشاركة الجمعيات والاندية الزحلية : الصليب الاحمر اللبناني قطاع الناشئين والشباب ، الدفاع المدني اللبناني قسم زحلة ، الصليب الأحمر اللبناني قطاع الاسعاف الاولي ، الكشاف الماروني مفوضية زحلة، الكشاف اللبناني مفوضية البقاع ، كشافة الهومنتمن مفوضية زحلة ، كشافة المحبة فوج الكرمة ، الحركة الرسولية للاولاد سيدة النجاة ، معهد الاب مروان غانم لاصلاح الاحداث، نادي روتاراكت زحلة كابيتول ، شرطة بلدية زحلة.وكان سعى لفكرة المشروع عضوا المجلس البلدي المهندس سعيد جدعون والدكتور ميشال ابوعبود، وتبنتها حركة شباب الشرق وذلك ضمن سلسلة انشطتها البيئية التي حملت عنوان " بيئتك بيتك خليها نظيفة " انطلاقا من مبدأ المحافظة على البيئة في المدينة.وتحدث رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب في كلمة عن اهمية المحافظة على بيئة سليمة، :لان البيئة السليمة هي اساس الصحة السليمة" ، شاكرا الجمعيات المشاركة افرادا ومسؤولين، داعيا اياهم كي يكونوا "مثالا يحتزى في موضوع المحافظة على البيئة".بدوره شكر رئيس "حركة شباب الشرق" طوني ابو نعوم الجميع على تعاونهم، واعدا بالمزيد من الأنشطة البيئية، معلنا الاول من ايلول موعدا سنويا لتنظيف مجرى نهر البردوني . كما وخص بالشكر الدكتور اوسب دمرجيان ، السيد نويل بامبوكيان ، شركة مياه البردوني ، شركة جونيت ، شركة DIFCO Group ، شرطة بلدية زحلة معلقة وتعنايل ، الدفاع المدني اللبناني، وكل من ساهم بانجاح هذا النشاط البيئي الزحلي بامتياز .