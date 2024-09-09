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لبنان

عن المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل.. هذا ما قاله وزير الخارجيّة الروسيّة

Lebanon 24
09-09-2024 | 05:42
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قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وصلت إلى مستوى خطير. 
 
وأضاف: "عجز المجتمع الدولي عن وقف القتال في غزة أدى لتدهور حاد من لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر". 
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وأشار لافروف إلى أن "الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى". (رصد لبنان 24) 

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