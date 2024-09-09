عن المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل.. هذا ما قاله وزير الخارجيّة الروسيّة

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وصلت إلى مستوى خطير.

وأضاف: "عجز المجتمع الدولي عن وقف القتال في غزة أدى لتدهور حاد من لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر".

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وأشار لافروف إلى أن "الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى". (رصد لبنان 24)