أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع عسكري إسرائيلي.

وذكر الحزب أنه عند الساعة 6.30 مساء، استهدف انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع المطلة بواسطة الأسلحة الصاروخية.