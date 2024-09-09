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لبنان
بعد قصف نهاريا.. هذا ما ستفعله إسرائيل ضدّ لبنان
Lebanon 24
09-09-2024
|
15:56
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قد تردّ بقوة في لبنان بسبب الهجوم الذي طال مبنى في مدينة نهاريا.
وقالت الصحيفة إن الحزب أطلق 15 صاروخاً وطائرتين مسيرتين على منطقة الجليل، مشيرة إلى أن إحدى الطائرتين أصابت مبنى سكنياً بشكلٍ مباشر في نهاريا، وعلى الأثر، سارع الحزب لإصدار بيان مفاده أن الطائرات كانت تستهدف قاعدة عسكرية في الجليل الغربي".
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ووفقاً لـ"معاريف"، يقول الجيش الإسرائيليّ إن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يشعر بالإحباط في ضوء النتائج التي سجلها "حزب الله"، وأردفت: "قبل فترة، قال الحزب إنه كان يستهدف قاعدة عسكرية في الجولان لكنه أطلق صاروخاً باتجاه مجدل شمس، وأيضاً أعلن أنه كان يقصف قاعدة في وسط الجولان أيضاً لكنه طال منزلاً في مستوطنة كاتسرين. والآن، يعلن الحزب أنه يستهدف قاعدة عسكرية لكنه أصاب مبنى في نهاريا".
بحسب الصحيفة، يقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن ما يحصل "يُظهر أن حزب الله لا يسيطر على تشكيلاته"، زاعمين أن "لدى الحزب مشكلة صعبة في القيادة والسيطرة".
كذلك، يقول مسؤولو الجيش الإسرائيلي إن "تل أبيب تمكنت من ضرب كافة المستويات القيادية لدى حزب الله بالإضافة إلى استهداف كافة التشكيلات المهنية له".
(رصد لبنان24)
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