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مع عودة الحديث عن توجّه "دول الخماسية العربية والدولية" لحثّ المُعارضة على تلبية الدعوة للحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ردّ مصدر نيابيّ مُعارض على هذه التسريبات، وقال "لن نقبل بتاتاً بالذهاب إلى الحوار وفرض عرف جديد كلّما أردنا انتخاب رئيس للجمهوريّة".وأضاف المصدر عينه أنّ "الدول الخمس التي تُنادي بالديمقراطيّة وبالإنتخابات عليها دعم مسعانا الذي يُشدّد على احترام الدستور، عوضاً عن تأييد إقتراحات فريقٍ يُخالف كافة القوانين".وقال المصدر إنّ "على الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الذي شجّع مسعانا بإجراء تشاور نيابيّ تحت قبّة البرلمان بالتزامن مع إجراء دورات إنتخاب مفتوحة، أنّ يُترجم ما يقوله لنا في الإجتماعات بدلاً من الطلب منا ألا نحترم الدستور".