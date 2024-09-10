خطار شكر المعزين باستشهاد الموظفين العملانيين من مركز فرون العضوي

شكر المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار في بيان، "كل من قدّم واجب العزاء والمواساة، حضورًا أو اتصالًا، اثر استشهاد الموظفين العملانيين قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود من عديد مركز فرون العضوي – النبطية الإقليمي، معربين عن ألمهم العميق لاستشهاد العناصر الثلاثة، ومشيدين بالتضحيات الجسام التي يبذلها عناصر الدفاع المدني واستبسالهم في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية".

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