أسعار اللحوم سترتفع... إليكم هذا البيان العاجل

كشف أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد أن "أسعار لحوم الأبقار إرتفعت مؤخراً وستواصل إرتفاعها في المرحلة المقبلة نتيجة تسجيل أسعار اللحوم المستوردة إرتفاعاً كبيراً لاسيما تلك المستوردة من أوروبا".

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وكشف عيد في بيان أنه "خلال الفترة الأخيرة كان سعر كيلو اللحم البقر الأوروبي 12 دولاراً، وفي المرحلة الحالية والمقبلة من المتوقع أن يرتفع السعر الى ما بين 13 و14 دولارا"، موضحاً أن "هذا الأمر يتعلق وبشكل حصري باللحم الحَيّ الأوروبي المستورد والمذبوح في لبنان. أما اللحم البرازيلي، فسيبقى سعره مستقراً بين 10 و11 دولاراً".

وأضاف: "نحن في النقابة لاحظنا حصول طلب كبير على اللحوم الحيّة من بلدان كثيرة، ما سينعكس على الأسعار في ظل الإستقرار الكلي في العرض"، متوقعاً تسجيل إرتفاع كبير في أسعار لحم الأبقار الأوروبي، وقال: "هذا الأمر سنشهده لأول مرة منذ فترة".

ولفت عيد إلى أن "إرتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يؤثر أيضاً بشكل مباشر على أسعار اللحوم الأوروبية، خصوصاً أن كل البضاعة المستوردة من أوروبا تُسعّر باليورو ومن ثم تباع في لبنان بالدولار، وهذا عامل اضافي سيرفع من هامش الأسعار".

وفي السياق عينه، حذّر عيد من توسع عمليات غشِّ المواطنين من قبل بعض أصحاب الملاحم، حيث تكثر عمليات خلط اللحوم، اللحم الأوروبي مع اللحم الهندي، وبيعه للمواطنين على أنه أوروبي، داعياً الأجهزة الرقابية لا سيما مديرية حماية المستهلك الى التركيز على الملاحم لضبط المخالفات خصوصاً في هذه المرحلة مع إرتفاع اسعار اللحوم الأوروبية والتي تشكل عاملاً مساعداً لتوسع عمليات خلط اللحوم لتحقيق ارباح كبيرة على حساب المواطنين.