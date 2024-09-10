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لبنان

خبر حزين من راشيا... هكذا خسر رجلان حياتهما

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة السوريين خالد الكردي وماجد الزعبي إختناقا، أثناء عملهما في تنظيف أحد الآبار في بلدة راشيا.
 
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