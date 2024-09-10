إسرائيل تعلن نقل "مركز ثقلها" العسكري إلى جبهة لبنان!

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، قوله أنه سيتم "نقل مركز ثقلنا إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال المهام العسكرية في غزة".

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أضاف:" لدينا مهمة في الشمال لم تنفذ بعد وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم".يأتي ذلك بعد أن صرّح غالانت أنّ اتفاق هدنة مع حركة "حماس" يسمح بالإفراج عن الاسرى في غزة، سيمثّل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها.وأوضح أنّ "إعادة الأسرى هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، مؤكدًا أن حماس كقوة عسكرية انتهت في غزة.