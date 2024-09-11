ماذا كشفت غارة النبطية؟

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تحدثت مصادر معنية بالشأن العسكري عن هدف إسرائيل بإعادة إدخال مدينة النبطية إلى واجهة الاستهداف مجدداً، باعتبار أنها المنطقة التي تضم نسبة كبيرة من النازحين.وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي الذي طال مبنى سكنياً يأتي رداً على ضربة نهاريا التي حصلت يومين بواسطة طائرة مسيرة جرى إطلاقها من لبنان، موضحة أن إسرائيل تسعى لتكريس معادلة "مبنى مقابل مبنى" ومدينة مقابل مدينة.أيضاً، اعتبرت المصادر أنّ الإسرائيليين تحدثوا مؤخراً في تقاريرهم عن الحياة الطبيعية في النبطية رغم التوتر بعكس المستوطنات الإسرائيلية التي تشهد وضعاً قاتماً، وأضافت: "ما يجري هو أن إسرائيل تريدُ التأثير على الوضع وإحباطه وتصعيد المخاوف أكثر فأكثر في المناطق اللبنانية الداخلية البعيدة عن خط النار".