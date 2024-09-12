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لبنان

قرار جديد.. أبرز شركة طيران ألمانية تُمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان

Lebanon 24
12-09-2024 | 04:14
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قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية إن الشركة ستعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.
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