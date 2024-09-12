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لبنان

بالأسماء... إليكم تشكيلات ضباط قوى الامن الداخلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2024 | 07:30
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حصل "لبنان 24" على تشكيلات ضباط ضمن قطعات قوى الامن الداخلي، وهي على الشكل التالي: 

العميد عبد الناصر غمراوي بتصرف اللواء المدير العام 

العميد الركن ادمون جبور بتصرف اللواء المدير العام 
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العميد سهيل كيلاني بتصرف اللواء المدير العام

العقيد نزيه صلاح الى قيادة سرية السجون المركزية (رومية) 

العقيد رولان ابي عاد الى سرية السجون المركزية بصفة مساعد اول لقائد السرية

المقدم احمد حمادي الى سرية السجون المركزية بصفة مساعد ثاني لقائد السرية

الرائد جوزف سلمو آمر فصيلة بحمدون

الرائد محمد رباح الى سرية السجون المركزية قسم المحكومين

الرائد جوني سماحة بتصرف اللواء المدير العام

الرائد محمد دغمان الى السجون المركزية قسم الموقوفين مبنى ب

النقيب جوزيف الشماعي السجون المركزية مبنى د

النقيب جوني انطونيوس رئيس مكتبة المشتريات النثرية

النقيب جورج النجار آمر فصيلة دير الاحمر
المصدر: خاص "لبنان 24"

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