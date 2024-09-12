بالأسماء... إليكم تشكيلات ضباط قوى الامن الداخلي

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حصل "لبنان 24" على تشكيلات ضباط ضمن قطعات قوى الامن الداخلي، وهي على الشكل التالي:العميد عبد الناصر غمراوي بتصرف اللواء المدير العامالعميد الركن ادمون جبور بتصرف اللواء المدير العامالعميد سهيل كيلاني بتصرف اللواء المدير العامالعقيد نزيه صلاح الى قيادة سرية السجون المركزية (رومية)العقيد رولان ابي عاد الى سرية السجون المركزية بصفة مساعد اول لقائد السريةالمقدم احمد حمادي الى سرية السجون المركزية بصفة مساعد ثاني لقائد السريةالرائد جوزف سلمو آمر فصيلة بحمدونالرائد محمد رباح الى سرية السجون المركزية قسم المحكومينالرائد جوني سماحة بتصرف اللواء المدير العامالرائد محمد دغمان الى السجون المركزية قسم الموقوفين مبنى بالنقيب جوزيف الشماعي السجون المركزية مبنى دالنقيب جوني انطونيوس رئيس مكتبة المشتريات النثريةالنقيب جورج النجار آمر فصيلة دير الاحمر