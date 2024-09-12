بالصواريخ... لأوّل مرّة "حزب الله" يقصف مستوطنة إسرائيليّة جديدة

أعلن "حزب الله" أنّه أدخل على جدول نيرانه مستوطنة روش هانيكرا الإسرائيليّة، وقال "قصفناها لأول مرة كما قصفنا مستعمرة متسوفا بصليات صاروخية ردًا على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الشهيدين المظلومين في البياضة".

Advertisement