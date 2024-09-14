"حان الوقت".. غانتس: لممارسة القوة ضد حزب الله!

أعلن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، أنّه "حان الوقت لممارسة القوة ضد حزب الله وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم".

أضاف: "حكومة نتنياهو المشلولة تواصل إهمال سكان الشمال".

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وأفادت قناة 13 الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية مع لبنان.



ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انّّه "بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".



في حين لفتت مصادر مقربة من نتنياهو، إلى أنه "لم يتم تحديد موعد لعملية عسكرية ضد حزب الله لكن ذلك قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر".