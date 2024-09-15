أوّل تعليق إسرائيليّ على خبر إلقاء مناشير فوق لبنان.. هذا ما قِيلَ في تل أبيب

تحدّثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إلقاء مناشير فوف جنوب لبنان، وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة "جاءت بمبادرة من اللواء 769".

وأضافت إذاعة جيش العدوّ أنّ "الجيش الإسرائيليّ والمستوى السياسيّ لم يُوافقا على رمي المناشير".

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توازيّاً، قال الجيش الإسرائيليّ لهيئة البثّ الإسرائيلية "لا أوامر بإخلاء منازل في جنوب لبنان، ونُحقّق في إلقاء المناشير".

كما أشارت "صحيفة "معاريف" إلى أنّ "قائد لواء في الجيش الإسرائيلي وزّع على عاتقه بيانات تدعو سكان قرى في جنوب لبنان إلى مغادرتها".

أمّا التلفزيون العربي فأفاد نقلاً عن مصادر أمنيّة أنّ "المسيّرة التي ألقت مناشير على الوزاني سقطت داخل الحدود اللبنانية".

وكان "لبنان 24" نشر خبراً صباح اليوم، عن قيام العدوّ الإسرائيليّ برمي منشورات فوق منطقة الوزاني طالباً إخلاء المنطقة من السكان والنازحين السوريين.