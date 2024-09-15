سوريّ طعن أحد الأشخاص في منطقة التل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في محلة الروكسي - التل في طرابلس تطوّر الى تضارب وعراك بالأيدي.

وبحسب المعلومات، قام شخص سوريّ بطعن ع.ن بسكين وأصابه في فخذه، وفرّ إلى جهّة مجهولة.