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لبنان

سوريّ طعن أحد الأشخاص في منطقة التل

Lebanon 24
15-09-2024 | 10:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في محلة الروكسي - التل في طرابلس تطوّر الى تضارب وعراك بالأيدي.
 
 
وبحسب المعلومات، قام شخص سوريّ بطعن ع.ن بسكين وأصابه في فخذه، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
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التل

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