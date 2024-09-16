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لبنان
برو: المقاومة جاهزة للمواجهة وفي جعبتها الكثير لردع العدو
Lebanon 24
16-09-2024
|
06:26
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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو على أن "المقاومة في لبنان جاهزة للمواجهة وفي جعبتها الكثير لردع العدو وحماية لبنان في حال فكر نتنياهو بتوسيع الحرب".
وقال خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" وعائلة شهيده علي مصطفى عمرو في قاعة مركز الامام علي الثقافي في المعيصرة: "واحدة من أبرز انجازات الدخول في معركة الإسناذ لغزة هو تثيبت المعادلات على الحدود اللبنانية الفلسطينية وحماية لبنان وما وصول مسيرات المقاومة الى القواعد الحساسة داخل الكيان إلا دليل على اصرار المقاومة فرض معادلاتها في وجه العدو".
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واعتبر أن "العدو بدأ يفقد نقاط قوته الاقتصادية والأمنية والعسكرية نتيجة ضربات وصمود جبهة المقاومة في فلسطين واليمن ولبنان. وبعد 7 تشرين الأول تغيرت معادلات الصراع فلم تعد يد العدو مبسوطة كالسابق في المنطقة ، حيث انعدمت الثقة بجيشه نتيجة الاخفاقات المتكررة التي تعرض لها".
وقال: "نقاط القوة التي كان يعتمد عليها العدو بدأت تتلاشى نتيجة ضربات المقاومة وصمود المجتمع المقاوم، وسردية مظلومية الصهاينة في العالم انهارت نتيجة حرب الابادة والمجازر التي يرتكبها في غزة".
وختم: "ماذا لو انشغلت اميركا والدول الغربية وبعض الدول العربية عن حماية العدو؟ إن استمرار هذا الكيان يعتمد على الآخرين من جيوش غربية وعربية فقد ذهب الزمن الذي تعتمد فيه اسرائيل على نفسها". (الوكالة الوطنية)
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