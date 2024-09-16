بعد ‏الاعتداءات على بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.. ماذا استهدف "حزب الله"؟

أعلن "حزب الله، مساء اليوم الإثنين أنّه استهدف ثكنة راموت نفتالي بِصليةٍ ‏من صواريخ الكاتيوش،‏ رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.

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