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لبنان

بعد ‏الاعتداءات على بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.. ماذا استهدف "حزب الله"؟

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:53
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أعلن "حزب الله، مساء اليوم الإثنين أنّه استهدف ثكنة راموت نفتالي بِصليةٍ ‏من صواريخ الكاتيوش،‏ رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.
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بليدا

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