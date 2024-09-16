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لبنان

بصاروخ موجّه.. حزب الله يستهدف هذا الموقع الاسرائيلي

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:05
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أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء في بيان استهداف موقع العباد الإسرائيلي بصاروخ موّجه.

وأكد حزب الله ان الصاروخ أصاب الهدف الإسرائيلي "بشكل مباشر".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لدى لقائه المبعوث الأميركي آموس هوكستين أمس الإثنين أن الوقت "ينفد" لوقف المواجهات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود بعد نحو عام على بدء الحرب مع حماس في غزة.
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والتقى غالانت هوكستين الذي يزور إسرائيل للتباحث في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مواجهة حزب الله، وأزمة النازحين الإسرائيليين الذين فروا من مناطقهم بسبب الضربات عبر الحدود، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن غالانت شدّد على أن الوقت "ينفد" للتوصل إلى اتفاق "مع استمرار ارتباط حزب الله بحماس ورفضه وضع حد للنزاع".

وتابع غالانت في البيان "لذلك، فإن السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم سيكون من خلال عمل عسكري".

وفي بيانه أكد غالانت "التزام إسرائيل بإزالة وجود حزب الله في جنوب لبنان والسماح بعودة آمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم". (سكاي نيوز)

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