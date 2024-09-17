إرسلان: الثابت الوحيد هو تفنّن العدو في إجرامه

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أضاف: "‏لا يزيدنا ما حصل إلاّ تمسّكاً أكثر بخطّنا ونهجنا ووحدتنا الداخلية إلى جانب المقاومين الأبطال في وجه عدو الأرض والناس، رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكرّر دعوة الحزب إلى الرفاق الحزبيين والمناصرين لضرورة التبرّع بالدم في أقرب المستشفيات والأماكن المخصصة لذلك، فوقفتنا الإنسانية إلى جانب أهلنا أهم من أيّ شيء".