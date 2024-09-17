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لبنان

إرسلان: الثابت الوحيد هو تفنّن العدو في إجرامه

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:44
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‏كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "مشهدٌ محزن ومدان، عدوانٌ من نوعٍ آخر قد يكون بداية للمرحلة المقبلة من الحروب، ستكثر التحليلات والإستنتاجات إنّما الثابت الوحيد هو تفنّن العدو في إجرامه بحقّ الأطفال والنساء وكبار السّن الأبرياء".
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أضاف: "‏لا يزيدنا ما حصل إلاّ تمسّكاً أكثر بخطّنا ونهجنا ووحدتنا الداخلية إلى جانب المقاومين الأبطال في وجه عدو الأرض والناس، رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكرّر دعوة الحزب إلى الرفاق الحزبيين والمناصرين لضرورة التبرّع بالدم في أقرب المستشفيات والأماكن المخصصة لذلك، فوقفتنا الإنسانية إلى جانب أهلنا أهم من أيّ شيء".
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