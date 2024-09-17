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لبنان

مراد: لننتظر الرد في الميدان من مقاومة اكبر من أن تتأثر

Lebanon 24
17-09-2024 | 13:07
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 كتب رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، على حسابه عبر منصة "اكس":
"لان لبنان لا ينزف إلا كرامة وهو اكبر من اي يهزه حقد العدو، عدوان جديد يرتكبه العدو يستهدف لبنان كل لبنان بمواطنيه العزل في الشوارع والبيوت..انه اعتداء جديد جبان ليس بمستغرب على عدو ارهابي غير اخلاقي امتهن لغة القتل والإجرام منذ اكثر من سبعين عاماً".
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وتابع: "الرحمة للشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وانها ساعة للعمل وليست ساعة للحزن رغم كل الاسى والجراح فلنحذر الإشاعات ولا ننجرف للرد على اصحاب الحناجر اليائسة ولننتظر الرد في الميدان من مقاومة اكبر من ان تتأثر نذرت نفسها لحماية لبنان".
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