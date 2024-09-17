بيان من وزارة الاتصالات… هذا ما جاء فيه!

اعلنت وزارة الاتصالات في بيان،" يوم غد الاربعاء يوم حداد على الشهداء الذين سقطوا في حادثة تفجير أجهزة "البيجر".

واعلنت "إقفال شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" وهيئة "اوجيرو" بكافة فروعها على كامل الاراضي اللبنانية يوم غد، وذلك استنكاراً وشجباً للحدث المؤلم، مع الابقاء على خدمة الزبائن والاصلاحات المطلوبة".

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(الوكالة الوطنية)