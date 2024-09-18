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لفت مصدر سياسي الى أن التكتل النيابي الجديد الذي سوف يعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة وسيكون النواب الأربعة المنفصلون عن "التيار الوطني الحر"، في عداده، لن يكون لديه مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية بل عدة مرشحين من ضمن التكتل ومن خارجه، وبالتحديد شخصية عسكرية تم التقارب بينها وبين هذا التكتل. ولفت المصدر الى أن هناك إتفاقا ضمنيا وغير معلن بين اعضاء التكتل المفترض، على ان الجميع سيدعمون من ستكون له الفرصة الأكبر في الوصول الى سدة الرئاسة.