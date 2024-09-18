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لبنان

هذا ما فعلته شركات أمنية بعد "تفجير اللاسلكي"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-09-2024 | 04:15
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قال خبير تقني إن حادثة تفجير "أجهزة البيجر" الموجودة بحوزة عناصر "حزب الله" تؤكد ضرورة مراجعة أي جهة أمنية لأجهزتها الخاصة، خصوصاً أن الخرق الذي حصل يعتبر خطيراً جداً من الناحية التقنية.
وكشف المصدر أنّ هناك شركات معنية بالأمن والحراسة عمّمت يوم أمس على عامليها فصل أجهزتها اللاسلكية عن الكهرباء والانترنت إثر حادثة التفجير التي حصلت، وذلك تفادياً لأي عملية مماثلة قد تحصل.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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