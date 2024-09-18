الفرزلي: وحدة اللبنانيين أمضى الاسلحة بوجه مخطط اسرائيل

دان نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في بيان، "العدوان الموصوف على لبنان ومقاومته من عدو قامت كل فلسفة وجوده على الدم والقتل والتوسع وارهاب الدولة المنظم".

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ورأى ان "وحدة اللبنانيين كانت وستبقى أمضى الأسلحة في وجه خطط إسرائيل واجرامها وهي لطالما سعت وراهنت على تفرقة اللبنانيين وتصدع وحدتهم الداخلية"، متوجها بـ"أحر التعازي لذوي الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".واعلن الفرزلي عن "تأجيل حفل استقبال الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري في دارتي في جب جنين بتاريخ 20/9/2024 والغذاء الذي كان سيقام على شرفه ومفتي زحلة والبقاع القاضي الدكتور علي الغزاوي والمعتمد البطريركي لطائفة الروم الارثوذوكس في موسكو المطران نيفون سيقلي إلى موعد يحدد لاحقا، نظرا للحدث الجلل والاوضاع الراهنة".