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لبنان

بعد الإنفجارات... ماذا طلب الجيش من المواطنين؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:31
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طلبت قيادة الجيش من المواطنين عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثًا أمنية إفساحًا في المجال لوصول الطواقم الطبية.
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