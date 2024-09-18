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لبنان

استهدفها "حزب الله" سابقًا.. ما هي الوحدة الإسرائيلية التي أعدّت عملية "البيجرز"؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 16:13
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كشف مصدر أمني لوكالة رويترز أن الوحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي لعبت دورًا محوريًا في التخطيط للهجوم ضد حزب الله، وذلك في أعقاب هجوم إسرائيلي استهدف أجهزة لاسلكية ليومين متتاليين.
 
وأوضح المصدر أن الوحدة قد تولت الجانب الفني المرتبط بتفجير أجهزة الاتصال، مشيرًا إلى أنها ساهمت أيضًا في إدخال المواد المتفجرة إلى عملية التصنيع، مما يعزز من فعاليتها التنفيذية في العملية.
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كما أبلغ مصدر أمني غربي لرويترز أن الوحدة 8200، وهي وحدة عسكرية ليست تابعة للموساد، شاركت في مرحلة تطوير العملية ضد حزب الله استغرق الإعداد لها أكثر من عام.
 
من جانبه، قال يوسي كوبرفاسر، وهو مسؤول سابق في المخابرات العسكرية ومدير أبحاث في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، إنه لا يوجد تأكيد على تورط وحدة المخابرات العسكرية في الهجوم.

لكنه قال إن أعضاء 8200 هم من أفضل وألمع الأفراد في الجيش الإسرائيلي، ويخدمون في وحدة في قلب القدرات الدفاعية لإسرائيل. (العربية)
 
 






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