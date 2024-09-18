يوم ثانٍ من الحرب الإسرائيلية السيبرانية: استهداف المشيِّعين بالضاحية والضحايا بالمئات

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لم تقل تداعيات اليوم الثاني من الهجمات السيبرانية الاسرائيلية على " حزب الله" خطورة في حصيلتها وصدمتها عن اليوم الأول، إذ تعاظم بعدها وتضخّم جيش المصابين بين أكثر من 23 شهيداً وآلاف الجرحى الذين ذهبت تقديرات إلى أنهم صاروا في حدود السبعة آلاف مصاب، المئات منهم في حالات حرجة. وعصر أمس، في الوقت نفسه تقريباً لليوم الأول من الهجوم، عادت أصوات الانفجارات تدوي في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في الجنوب والبقاع.وجاء في افتتاحية" النهار": سواء كانت موجة ثانية أم "غارة" سيبرانية ثانية لليوم الثاني توالياً، لم تترك هذه الغارة أدنى شك في أن إسرائيل قد تكون شرعت في حربها الواسعة على"حزب الله" وشقها الأول سيبراني، فيما يتسمر الرصد على طبيعة وحجم ردّ "حزب الله" على أخطر وأسوأ موجات الاختراق التقني والاستخباراتي في بنية الاتصالات الجوهرية لديه مهددة إياها بخسائر فادحة بشرية وقتالية ومعنوية.هذا التحدي الهائل الذي رتّبه الهجوم الإسرائيلي السيبراني المتدحرج، في يومه الثاني، وقبل أن تجري لملمة الحصيلة المرعبة لهجوم اليوم الأول، زادت إنشداد الأنظار إلى الكلمة المهمة التي سيلقيها في الخامسة من عصر اليوم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والتي، وإن لم يصدر أي تسريبات من الأوساط المعنية في الحزب حيالها، يفترض أن تكون احدى اكثر المحطات المفصلية كمؤشر أساسي للرد المتوقع للحزب على الهجمات الإسرائيلية عليه بالإضافة إلى شرحه المتوقع لحجم الخسائر التي اصابت الحزب وكشفه لمعالم أساسية في عملية الخرق الاستخباراتي الإسرائيلي لشبكة الاتصالات لديه. وتبعاً لهذه التطورات المخيفة سيقف لبنان أمام ساعات حاسمة تقريرية لما يمكن أن تتدحرج إليه المواجهة التي انتقلت من ميدانية تقليدية كما كانت عليه طوال الـ11 شهراً السابقة إلى أخطر وأقرب احتمال لانفجار الحرب الواسعة بعدما قلبت الهجمات الإسرائيلية كل قواعد الاشتباك رأساً على عقب وحاصرت "حزب الله" في اختراق واستهداف غير مسبوقين بطبيعتهما. واتخذت تداعيات التطورات الخطيرة طابعاً دولياً واسعاً إذ تقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً غداً الجمعة للبحث في التفجيرات التي حصلت في لبنان.وفي هذا السياق شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش غداة التفجيرات الدامية في لبنان للصحافيين على أنه "من الاهمية بمكان أن تكون هناك مراقبة فاعلة للأجهزة ذات الاستخدام المدني، وألا يتم تحويلها أسلحة. ينبغي أن يكون هذا الأمر قاعدة للجميع في العالم، وأن تكون الحكومات قادرة على تطبيقه".وفيما نقل عن مسؤول إسرائيلي مطلع "أن إسرائيل بدأت أمس تحريك مزيد من القوات إلى الحدود مع لبنان كإجراء احترازي"، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "أننا في بداية مرحلة جديدة من الحرب في الشمال وأن مركز الثقل يتحول إلى الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات".وقال مصدر أمني لـ"رويترز" إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت أمس هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أول من أمس و"حزب الله" اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريباً. كما أفادت محطة "سي إن إن" نقلاً عن مصدر أمني لبناني أن الأجهزة اللاسلكية أقل استخداماً من أجهزة البيجر وتم توزيعها على منظمي التجمعات. وأفيد عن انفجار أجهزة لاسلكية من نوع icom v82 وv88 كما تحدثت معلومات عن احتمال انفجار أجهزة اللاسلكي وألواح الطاقة الشمسية الموصولة بشبكة الإنترنت.وصدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة لموجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن 12 شخضاً قد استشهدوا وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح. وبرزت جسامة الحصيلة في اليوم الثاني عبر بيان أصدره الدفاع المدني وعدّد تفصيلاً عشرات المنازل والمحلات والسيارات والمصابين الذين شملتهم عمليات اخماد الحرائق وإسعاف المصابين.وتزامنت الانفجارات مع تشييع "حزب الله" لعدد من الضحايا الذين سقطوا أول من أمس. وأفادت المعلومات أن 13 إصابة بينها حالة حرجة سجلت في بلدة سحمر في البقاع الغربي واحترقت أربعة منازل لدى تفجّر أجهزة خلال تشييع عباس بلال منعم.وكان توالى كشف تقارير جديدة عن اليوم الأول، فأفاد موقع "مونيتور" نقلاً عن مصادر استخباراتية أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قراراً عاجلاً لتنفيذ خطة تفجير أجهزة "البيجر" بعدما اكتشف أن إثنين من عناصر الحزب قد شكوا في وجود اختراق لتلك الأجهزة.