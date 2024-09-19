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لبنان
رسائل تهديد وصلت إلى هواتف الإسرائيليين.. هل أرسلها "حزب الله" وما هو مضمونها؟
Lebanon 24
19-09-2024
|
10:00
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ذكر موقع "عربي 21" أنّ وسائل إعلام إسرائيليّة قالت إنّ المستوطنين الإسرائيليين تلقوا رسائل تهديد منسوبة إلى "حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله، وذلك بعد موجتين من تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية على نطاق واسع في لبنان، ما أسفر عن عشرات الشهداء وآلاف المصابين.
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وأفادت القناة "13 الإسرائيلية"، عن تلقي مستوطنين إسرائيليين رسائل تهديد نصية "SMS"، حملت عبارات مثل "عليكم الدخول على الفور إلى منطقة محمية" و"قل وداعا لأحبائك؛ ولكن لا تقلق. ستحتضنهم في الجحيم خلال ساعات قليلة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يرسل أي إشعار باسمه، ولا يوجد تغيير في تعليمات الأمن من قيادة الجبهة الداخلية.
وأفادت القناة 13 أن السلطات "تجري تحقيقا في احتمال أن يكون مسؤولون إيرانيون هم مَن صاغوا هذه الرسالة".
ووفقا للقناة عينها، فإنه لم يتضح بعد هوية الجهة التي تقف وراء إرسال رسائل التهديد التي جاءت بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عبر تفجيرات أجهزة اللاسلكي.
وأشارت إلى أن بلدية صفد الواقعة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت في هذا السياق، إنه "خلال الليل، تلقى العديد من المواطنين رسائل تهديد وانتحال صفة تتضمن روابط ضارة. وهي محاولات من قبل العدوّ لإثارة الذعر. ويذكر الجهاز الوطني السيبراني أن المحاولات من هذا النوع تتزايد خلال الليل". (عربي 21)
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