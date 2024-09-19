بالأسماء... "حزب الله" نعى 5 من عناصره استشهدوا في تفجيرات "البيجر"

نعى "حزب الله" الشهداء:

- نظير يوسف نون من مواليد عام 1971 من بلدة الرام في البقاع



Advertisement - فضل الله شحادة مشيك من مواليد عام 1970 من بلدة مزرعة بيت مشيك في البقاع



- حسين علي أمهز من مواليد عام 1971 من بلدة نبحا في البقاع



- بسام حسين فتوني من مواليد عام 1975 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان

- جعفر أحمد الحسين من مواليد عام 1989 من بلدة سحمر في البقاع الغربي