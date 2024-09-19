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لبنان

بالأسماء... "حزب الله" نعى 5 من عناصره استشهدوا في تفجيرات "البيجر"

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:50
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نعى "حزب الله" الشهداء:
 
- نظير يوسف نون من مواليد عام 1971 من بلدة الرام في البقاع
 
 
- فضل الله شحادة مشيك من مواليد عام 1970 من بلدة مزرعة بيت مشيك في البقاع
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- حسين علي أمهز من مواليد عام 1971 من بلدة نبحا في البقاع
 
 
- بسام حسين فتوني من مواليد عام 1975 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان
 
 
- جعفر أحمد الحسين من مواليد عام 1989 من بلدة سحمر في البقاع الغربي
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ هؤلاء استشهدوا بتفجير العدوّ الإسرائيليّ لأجهزة "البيجر".
 
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