بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

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جددت بريطانيا، الخميس، دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان على خلفية ازدياد حدة التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" بعد تفجيرات واسعة طالت أجهزة اتصالات في البلد العربي خلال اليومين الماضيين.وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء تزايد التوتر والخسائر في الأرواح بين المدنيين بالبلاد.وأضاف لامي، في منشور على منصة إكس، أنه خلال المحادثة مع ميقاتي بحث الحاجة إلى حل تفاوضي لإعادة الاستقرار والأمن على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل و"حزب الله".وتابع: "رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في لبنان هي مغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة. التوترات مرتفعة والوضع قد يتدهور بسرعة".