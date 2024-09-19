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لبنان

بشأن "البيجر" الذي فجّرته إسرائيل في لبنان... ماذا كشف وزيرٌ تايوانيّ؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:03
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قال وزير الاقتصاد التايواني إنّ "هناك أجزاءً من أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان".
 
 
توازياً، قال وزير الخارجية التايوانية "لم ألتق بالمبعوثة الإسرائيلية لدينا مؤخرا".
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