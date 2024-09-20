خلال عملية على الحدود.. إسرائيل تأسر جثماني شهيدين من "حزب الله" إليكم التفاصيل

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أفادت معلومات عن أسر جثماني شهيدين من حزب الله من قبل إسرائيل في حادث على الحدود وقع يوم الأحد الماضي.وعلم "لبنان 24" ان العملية وقعت يوم الأحد الماضي حيث كانت خلية مؤلفة من 3 عناصر من "حزب الله" تقوم بزرع عبوات على الحدود وتم رصدها واستهدافها بمسيّرة ما أدى إلى استشهاد عنصرين. ولاحقا قامت فرقة كوماندوس إسرائيلية بسحب الجثامين.وأفيد بأن أحد الشهيدين هو علي صبحي منصور من بلدة الطيبة، والشهيد الثاني هو حسين حسن فقيه من رب ثلاثين.