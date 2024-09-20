Advertisement

لبنان

عبد المسيح: حان الوقت لموقف تاريخي لحماية اللبنانيين

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1249179-638624293679265856.jpg
Doc-P-1249179-638624293679265856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر منصة "اكس":" أنا أرى أن أقوى رد من الحزب على الهجوم السيبراني و أجمل رد على فعل التضامن اللبناني جراء هذا الهجوم، يكون بتسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية و إستعادة  الشرعية المفقودة، والعودة لحضن الدولة اللبنانية الجامعة، والحاضنة للكل، واستعادة أموال المودعين والنهوض الإقتصادي و المالي.
Advertisement
حان الوقت لموقف تاريخي لحماية اللبنانيين ووقف الدمار وبناء الدولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-09-20
07:58 | 2024-09-20
07:42 | 2024-09-20
07:30 | 2024-09-20
07:25 | 2024-09-20
07:19 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24