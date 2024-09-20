عبد المسيح: حان الوقت لموقف تاريخي لحماية اللبنانيين

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كتب النائب اديب عبد المسيح عبر منصة "اكس":" أنا أرى أن أقوى رد من الحزب على الهجوم السيبراني و أجمل رد على فعل التضامن اللبناني جراء هذا الهجوم، يكون بتسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية و إستعادة الشرعية المفقودة، والعودة لحضن الدولة اللبنانية الجامعة، والحاضنة للكل، واستعادة أموال المودعين والنهوض الإقتصادي و المالي.حان الوقت لموقف تاريخي لحماية اللبنانيين ووقف الدمار وبناء الدولة".