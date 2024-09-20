رئيس الكتائب يلتقي السفير البلجيكي

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير بلجيكا الجديد في لبنان أرناوت باولس في زيارة تعارف وجرى عرض للتطورات.

اللقاء حضره عضو المكتب السياسي الكتائبي غسان أبو جودة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وجرى في خلاله التأكيد على أهمية استعادة لبنان سيادته ووقف الحرب العبثية الدائرة وابتعاده عن الصراع الدائر في غزة وكما جرى التشديد على تطبيق القرارات الدولية لاسيما ال 1701 بكامل مندرجاته بما في ذلك ال 1559.

Advertisement